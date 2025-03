Pagamento antecipado do INSS começa quinta-feira (6); veja como fica o calendário SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃOO pagamento antecipado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para 15,2 milhões de aposentados,...

SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO O pagamento antecipado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para 15,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios começa nesta quinta-feira (6). Devido ao Carnaval, o calendário do INSS 2025 foi estendido e parte dos segurados receberia nos dias 10, 11 e 12 de março. Ou seja, os depósitos seriam feitos até quase a metade do mês. No entanto, medida do governo federal antecipou para os dias 6 e 7 de março.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre o calendário de pagamentos!

Leia Mais em Portal Veloz: