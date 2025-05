Pagamento da 1ª parcela ou cota única do IR 2025 vence nesta sexta (30) e pode ser por Pix ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Quem fez a declaração do Imposto de Renda 2025 com saldo de imposto... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 09h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h56 ) twitter

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Quem fez a declaração do Imposto de Renda 2025 com saldo de imposto a pagar tem até esta sexta-feira (30) para quitar a cota única ou a primeira cota, em caso de parcelamento. A data também é o último dia do prazo de entrega do IR 2025 para quem está obrigado a declarar. A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações neste ano. O período de entrega começou em 17 de março e terminará às 23h59min59s desta sexta-feira (30).

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre o pagamento do IR 2025 e não perca os prazos!

