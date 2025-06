Pagamento especial do saque-aniversário do FGTS continua nesta quarta (18) Joédson Alves/Agência Brasil Cerca de 8,1 milhões de trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do Fundo...

Portal Veloz|Do R7 18/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share