Pai de vítima do acidente de Marília Mendonça se revolta com divisão do seguro: 'Sabíamos que era injusto'

Poucos dias depois do sertanejo Murilo Huff entrar na Justiça exigindo a guarda unilateral do filho Léo — que até então era compartilhada com a mãe da cantora, outro assunto envolvendo a avó da criança foi destaque na mídia. Agora, Ruth é acusada de ter reivindicado metade do seguro destinado às famílias vítimas do acidente aéreo: a própria Marilia Mendonça; o produtor dela, Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como “Henrique Bahia”; o tio e assessor, Abiceli Silveira Dias Filho; o piloto, comandante Geraldo Medeiros; e o copiloto, comandante Tarciso Viana. O valor total da apólice era de mais de US$ 2 milhões e um acordo sigiloso sobre a divisão dessa quantia acabou sendo exposto esta semana, causando surpresa pela disparidade entre os valores pagos a cada um dos herdeiros. Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz. Leia Mais em Portal Veloz: Trump anuncia tarifa de 30% sobre importações do México e da União Europeia

