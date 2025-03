Palácio da Justiça será “Palácio da Cidade” e terá mais de 60 serviços para a população de Campinas Foto: Prefeitura de CampinasO Palácio da Justiça agora será Palácio da Cidade. O prédio histórico... Portal Veloz|Do R7 20/03/2025 - 10h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO Palácio da Justiça agora será Palácio da Cidade. O prédio histórico no Centro de Campinas será ocupado por mais de 60 serviços que devem atrair cerca de 30 mil pessoas por mês para o local, além dos 370 profissionais que vão trabalhar no espaço. O anúncio foi feito pelo prefeito Dário Saadi nesta quarta-feira (18), em cerimônia no prédio. Durante o evento também foi assinado o Termo de Cessão de Posse do Palácio da Justiça.

