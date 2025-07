Palco GIG terá de blues a thrash metal no Santa Bárbara Rock Fest; confira as bandas Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteA edição 2025 do Santa Bárbara Rock Fest terá no... Portal Veloz|Do R7 12/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 09h17 ) twitter

A edição 2025 do Santa Bárbara Rock Fest terá no palco GIG uma mistura de gêneros para todos os gostos. Bandas que tocam do blues ao thrash metal estão na programação do festival, marcado para os dias 22, 23 e 24 de agosto, com entrada gratuita, no Complexo Usina Santa Bárbara.

