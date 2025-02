Palhaço avisou público para evacuar circo antes de desabamento, no RS A chuva entre o último domingo e esta segunda-feira em diversas áreas do Rio Grande... Portal Veloz|Do R7 17/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A chuva entre o último domingo e esta segunda-feira em diversas áreas do Rio Grande do Sul causou transtornos, destelhamentos de casas e ginásios, quedas de postes e árvores, falta de energia elétrica e ainda pessoas feridas. As áreas mais afetadas foram Porto Alegre, Região Metropolitana e Litoral Norte. Em Imbé, as rajadas de vento alcançaram 141 quilômetros por hora.

Para saber mais sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

João Fonseca é campeão do ATP 250 de Buenos Aires ao bater argentino

Caixa libera abono do PIS/Pasep para nascidos em janeiro

Caixa começa a pagar Bolsa Família de fevereiro