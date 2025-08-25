Palmeiras lança uniforme amarelo e já faz a estreia hoje (25) contra o Sport
Nova camisa lembra canto da arquibancada que ganhou força durante execução do hino nacional O Palmeiras apresentou...
Nova camisa lembra canto da arquibancada que ganhou força durante execução do hino nacional O Palmeiras apresentou nesta segunda-feira (25) a nova terceira camisa para a temporada, com o ídolo Marcão como garoto-propaganda. O lançamento segue a estratégia dos últimos anos de deixar a divulgação do modelo alternativo para uma data próxima ao aniversário do clube, em 26 de agosto. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre o novo uniforme do Palmeiras! Leia Mais em Portal Veloz:
Nova camisa lembra canto da arquibancada que ganhou força durante execução do hino nacional O Palmeiras apresentou nesta segunda-feira (25) a nova terceira camisa para a temporada, com o ídolo Marcão como garoto-propaganda. O lançamento segue a estratégia dos últimos anos de deixar a divulgação do modelo alternativo para uma data próxima ao aniversário do clube, em 26 de agosto.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre o novo uniforme do Palmeiras!
Leia Mais em Portal Veloz: