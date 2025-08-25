Logo R7.com
Palmeiras lança uniforme amarelo e já faz a estreia hoje (25) contra o Sport

Nova camisa lembra canto da arquibancada que ganhou força durante execução do hino nacional

Nova camisa lembra canto da arquibancada que ganhou força durante execução do hino nacional O Palmeiras apresentou nesta segunda-feira (25) a nova terceira camisa para a temporada, com o ídolo Marcão como garoto-propaganda. O lançamento segue a estratégia dos últimos anos de deixar a divulgação do modelo alternativo para uma data próxima ao aniversário do clube, em 26 de agosto.

