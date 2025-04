Pancadas de chuvas isoladas em SP continuam até quarta (9) e colocam em atenção áreas de risco, aponta Defesa Civil Foto: Governo de SPAs pancadas de chuvas isoladas continuam até quarta-feira (9) e colocam em... Portal Veloz|Do R7 08/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 10h06 ) twitter

Foto: Governo de SPAs pancadas de chuvas isoladas continuam até quarta-feira (9) e colocam em atenção áreas de risco. De acordo com os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), nesta segunda-feira (7), o dia será marcado pela presença de algumas nuvens, porque mesmo com a frente fria se afastando, os ventos sopram do oceano em direção ao continente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre as chuvas em SP!

