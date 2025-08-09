Para estudantes com TDAH, trocar o turno de estudos pode não ser a melhor alternativa Tomaz Silva/Agência BrasilPesquisa com mais de 2 mil brasileiros revela que, enquanto o desempenho na... Portal Veloz|Do R7 09/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 09/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Tomaz Silva/Agência Brasil/Tomaz Silva/Agência Brasil

Tomaz Silva/Agência BrasilPesquisa com mais de 2 mil brasileiros revela que, enquanto o desempenho na manhã é consistentemente mais baixo para todos, o turno da tarde só impulsiona o rendimento de alunos com poucos ou nenhum sintoma de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra mais sobre os impactos do turno escolar no desempenho de estudantes com TDAH!

Leia Mais em Portal Veloz:

Preço mínimo de presentes para Dia dos Pais é de R$240, segundo PROCON Sumaré

Trecho da Rua Índia será interditado na segunda-feira (11) em Americana

Frio intenso marca o Dia dos Pais em São Paulo