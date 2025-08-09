Para estudantes com TDAH, trocar o turno de estudos pode não ser a melhor alternativa
Tomaz Silva/Agência BrasilPesquisa com mais de 2 mil brasileiros revela que, enquanto o desempenho na...
Tomaz Silva/Agência BrasilPesquisa com mais de 2 mil brasileiros revela que, enquanto o desempenho na manhã é consistentemente mais baixo para todos, o turno da tarde só impulsiona o rendimento de alunos com poucos ou nenhum sintoma de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.
Tomaz Silva/Agência BrasilPesquisa com mais de 2 mil brasileiros revela que, enquanto o desempenho na manhã é consistentemente mais baixo para todos, o turno da tarde só impulsiona o rendimento de alunos com poucos ou nenhum sintoma de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra mais sobre os impactos do turno escolar no desempenho de estudantes com TDAH!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra mais sobre os impactos do turno escolar no desempenho de estudantes com TDAH!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: