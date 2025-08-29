Parlamento da RMC discute a construção do Hospital Metropolitano e o novo convênio de gestão entre a Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré
Foto: Câmara de CampinasO Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, presidido pelo vereador Luiz Rossini (Republicamos), também presidente do Legislativo de Campinas, realiza a partir das 9h desta sexta-feira (29) a quinta reunião do ano. Desta vez o encontro será na sede da Câmara Municipal de Pedreira e terá a presença de Jorge Carlos Machado Curi, coordenador da Diretoria Regional de Saúde (DRS Vll). Ele vai apresentar informações sobre o anúncio do governador Tarcísio de Freitas da construção do Hospital Metropolitano em Campinas. A unidade, que terá capacidade para até 400 leitos, vai atender à demanda represada de saúde da região.
