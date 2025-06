Parlamento da RMC discute com Secretaria Estadual de Saúde gestão do Hospital Estadual de Sumaré Foto: Câmara de CampinasO Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, colegiado que reúne os presidentes... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h37 ) twitter

Foto: Câmara de CampinasO Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, colegiado que reúne os presidentes de Câmara da RMC, esteve na manhã desta quarta-feira (26), em São Paulo reunido com representantes da Secretaria Estadual de Saúde para discutir as tratativas acerca dos procedimentos administrativos da gestão do Hospital Estadual de Sumaré (HES), que está sob o comando da Unicamp até o dia 31 de julho. Essa situação se tornou motivo de preocupação para a universidade e a comunidade da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante discussão!

