Parlamento Jovem 2025: vereadores juniores tomam posse na Câmara de Limeira A cerimônia contou com uma apresentação do coral da escola estadual Luigino Burigotto Os 21... Portal Veloz|Do R7 01/07/2025 - 22h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 22h36 )

Câmara Municipal de Limeira

A cerimônia contou com uma apresentação do coral da escola estadual Luigino Burigotto. Os 21 vereadores juniores tomaram posse e foram diplomados em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Limeira nesta terça-feira, 1º de julho. Eles participam do projeto Parlamento Jovem, instituído pela Resolução Nº 843/2023, de autoria da Mesa Diretora, e terão a oportunidade de vivenciar as atividades legislativas durante um ano.

Para saber mais sobre este importante evento e o futuro da política local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

