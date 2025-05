Parque Dom Pedro leva contação de história para crianças de 14 instituições e doa 4 mil livros infantis O Parque Dom Pedro iniciou, no último dia 28, mais uma edição do projeto Leitura... Portal Veloz|Do R7 08/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 09h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O Parque Dom Pedro iniciou, no último dia 28, mais uma edição do projeto Leitura Para Todos, que incentiva o hábito da leitura infantil por meio da doação de mais de 4 mil livros, além de promover contações de história para crianças de 14 instituições e escolas da Região Metropolitana de Campinas. As atividades serão realizadas ao longo do mês de abril, com encerramento previsto para 15 de maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra mais sobre essa iniciativa incrível!

Leia Mais em Portal Veloz:

ACIAS e Sebrae promovem palestra gratuita sobre planejamento financeiro em Sumaré

Semae Piracicaba vai investir R$ 2,47 milhões em nova adutora de água tratada

Colisão entre dois veículos deixa feridos no Jardim Roseira, em Limeira