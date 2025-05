Parque Tecnológico de Sorocaba promove encontro para apresentar projeto CPL Metalmecânica Foto: Prefeitura de SorocabaO Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) promoveu, na última sexta-feira (9), um evento para... Portal Veloz|Do R7 12/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaO Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) promoveu, na última sexta-feira (9), um evento para apresentar o projeto da Cadeia Produtiva Local (CPL) Metalmecânica – PTS, assim como as ações que serão implementadas, às empresas do setor, às universidades e aos institutos de ensino superior, além de representantes de órgãos públicos que integram as 27 cidades da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). Denominado “Café Produtivo Local – CPL Metalmecânica”, o encontro foi uma oportunidade para criar um ambiente propício à interação entre empresários do setor e de parceiros, visando o fortalecimento da governança da Cadeia Produtiva Local (CPL).

