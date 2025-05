Parque Tecnológico de Sorocaba sedia maior evento gratuito do interior paulista sobre a Reforma Tributária Sorocaba será palco do maior evento gratuito sobre a Reforma Tributária do interior de São... Portal Veloz|Do R7 16/05/2025 - 12h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h44 ) twitter

Portal Veloz

Sorocaba será palco do maior evento gratuito sobre a Reforma Tributária do interior de São Paulo. Organizado pela consultoria Apter, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), o Apter Summit 2025 acontecerá no dia 23 de maio, uma sexta-feira, das 8h30 às 13h, no PTS.

Não perca a oportunidade de se informar sobre as mudanças que impactarão o seu negócio! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

