Parques infantis são instalados em cinco bairros de Piracicaba Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e... Portal Veloz|Do R7 04/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, instalou novos parquinhos infantis em cinco bairros da cidade, proporcionando mais opções de lazer para crianças e famílias. Com investimento no valor de R$ 133.165,00, as instalações foram feitas nesta semana e os equipamentos já estão prontos para uso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Saiba como o tarifaço de Trump pode beneficiar o agronegócio brasileiro

PF apura fraude de R$1,4 bilhão, com recursos públicos desviados de emendas e convênios

Procon de Campinas alerta sobre a volta do “Golpe da Notificação”; saiba como identificar