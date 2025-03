Páscoa: Mercadão de Campinas espera aumento de até 30% nas vendas de peixes Foto: Prefeitura de CampinasO Mercado Municipal de Campinas, conhecido como Mercadão, registrou aumento nas vendas... Portal Veloz|Do R7 18/03/2025 - 11h27 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO Mercado Municipal de Campinas, conhecido como Mercadão, registrou aumento nas vendas já no início deste mês de março. O local é referência para compra de ceias ou almoços especiais. Os comerciantes esperam um aumento no volume de negócios entre 20% e 30% na Páscoa e no período da quaresma, que antecede a celebração.

