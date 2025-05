Passeio de bike pelas 7 Maravilhas de Campinas tem mais de 400 inscritos Inscrições se encerraram nesta sexta-feira, 30; evento será no domingo, 1º, e terá estacionamento Mais... Portal Veloz|Do R7 30/05/2025 - 20h17 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h17 ) twitter

Inscrições se encerraram nesta sexta-feira, 30; evento será no domingo, 1º, e terá estacionamento

Mais de 400 pessoas garantiram a inscrição no Tour Campinas Bike, passeio ciclístico pelas Sete Maravilhas de Campinas, que encerrará a programação do Maio Amarelo neste domingo, dia 1º de junho. As inscrições se encerraram nesta sexta-feira, 30 de maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

