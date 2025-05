Passeio Histórico no Engenho Central abre inscrições para mais uma edição em Piracicaba Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 12h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove no próximo domingo, 04/05, das 08h às 10h, mais uma edição do Passeio Histórico no Engenho Central. A atividade é gratuita e as inscrições já estão abertas pelo site https://doity.com.br/passeio-historico-parque-do-engenho-central-3, com 50 vagas disponíveis.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa oportunidade imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Sumaré divulga programação do Cata-Móveis para o início de maio; confira

Prefeitura de Piracicaba acompanha famílias atingidas em incêndio na comunidade Pereirinha

Prefeitura de Sumaré inicia reforma administrativa por determinação da Justiça de SP