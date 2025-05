PAT de Americana inicia oficinas de empregabilidade nesta quarta-feira (7) Foto: Prefeitura de AmericanaO PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana inicia nesta quarta-feira... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 09h26 (Atualizado em 07/05/2025 - 09h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaO PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana inicia nesta quarta-feira (7) a série de oficinas sobre empregabilidade, que será realizada durante todo o mês de maio. As atividades fazem parte do projeto “Emprega-me: Construindo o futuro profissional”, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a FAM (Faculdade de Americana).

