PAT de Americana realiza oficina sobre mercado de trabalho para a terceira idade nesta quarta-feira (28)

Foto: Prefeitura de AmericanaEncerrando a programação do Mês do Trabalho, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana realiza nesta quarta-feira (28), às 11h30, a oficina “Mercado de Trabalho e a Terceira Idade”. A atividade é voltada para pessoas com 60 anos ou mais e aborda temas como empregabilidade nos dias atuais e caminhos para conquistar uma vaga no mercado.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante iniciativa!

