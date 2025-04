PAT de Americana realiza série de oficinas sobre empregabilidade em maio Foto: Prefeitura de Americana O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana receberá uma... Portal Veloz|Do R7 15/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 09h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de Americana O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana receberá uma série de oficinas sobre empregabilidade em maio, mês em que se comemora o Dia do Trabalhador (1º de maio). As atividades fazem parte do projeto “Emprega-me: Construindo o futuro profissional”, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a FAM (Faculdade de Americana). As inscrições, abertas nesta segunda-feira (14), vão até 5 de maio.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as oficinas e como participar!

