PAT disponibiliza 364 vagas de emprego em Americana
Foto: Prefeitura de Santa BárbaraO Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 364 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura e, em seguida, clicar em “PAT – Vagas Emprego”.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as oportunidades!
