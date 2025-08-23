PAT disponibiliza 364 vagas de emprego em Americana Foto: Prefeitura de Santa BárbaraO Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 364... Portal Veloz|Do R7 23/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 23/08/2025 - 10h58 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa BárbaraO Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 364 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura e, em seguida, clicar em “PAT – Vagas Emprego”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as oportunidades!

