PAT Iracemápolis realiza feirão de empregos com mais de 100 vagas O evento acontece no salão maior do Centro de Lazer do Trabalhador João Denardi A... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 21h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 21h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O evento acontece no salão maior do Centro de Lazer do Trabalhador João Denardi

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em Portal Veloz:

Tempo, Confiança e Conveniência: o Novo Valor da Entrega

Sabesp terá de reduzir retirada de água do Sistema Cantareira por baixa no nível dos reservatórios

Campinas reduz em 18% suas emissões de gases de efeito estufa em dois anos