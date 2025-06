PAT Sumaré anuncia 250 vagas de emprego nesta terça-feira (10) O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré está com diversas vagas de emprego... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré está com diversas vagas de emprego abertas nesta terça-feira (10). As oportunidades são para profissionais com ou sem experiência, abrangendo desde o ensino fundamental até estudantes universitários.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as vagas disponíveis!

Leia Mais em Portal Veloz:

Semana segue fria e termina gelada em SP, de acordo com dados da Climatempo

Linhas 273 e 384 circulam com novos trajetos a partir desta quinta (12) em Campinas

Homem é preso após invadir casa da ex-esposa em Iracemápolis e furtar diversos objetos