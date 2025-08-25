Logo R7.com
PAT Sumaré anuncia novas vagas de emprego nesta segunda-feira (25)

Prefeitura de Artur NogueiraA Prefeitura de Sumaré, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT),...

A Prefeitura de Sumaré, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), divulgou nesta segunda-feira, 25 de agosto, novas oportunidades de emprego para moradores da cidade e região. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e exigências, oferecendo opções para profissionais com e sem experiência.

