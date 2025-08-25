PAT Sumaré anuncia novas vagas de emprego nesta segunda-feira (25)
Prefeitura de Artur NogueiraA Prefeitura de Sumaré, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT),...
A Prefeitura de Sumaré, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), divulgou nesta segunda-feira, 25 de agosto, novas oportunidades de emprego para moradores da cidade e região. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e exigências, oferecendo opções para profissionais com e sem experiência.
A Prefeitura de Sumaré, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), divulgou nesta segunda-feira, 25 de agosto, novas oportunidades de emprego para moradores da cidade e região. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e exigências, oferecendo opções para profissionais com e sem experiência.
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: