PAT Sumaré divulga 32 vagas de emprego nesta segunda-feira (12) O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré anuncia as oportunidades de emprego disponíveis... Portal Veloz|Do R7 12/05/2025 - 12h48 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h48 )

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré anuncia as oportunidades de emprego disponíveis nesta segunda-feira (12). As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com chances inclusive para pessoas com deficiência (PCD).

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre as vagas e como se candidatar!

