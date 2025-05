PAT Sumaré oferece 10 vagas para conferente de logística; veja Prefeitura de Artur NogueiraO Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré está com diversas... Portal Veloz|Do R7 26/05/2025 - 12h38 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h38 ) twitter

Prefeitura de Artur NogueiraO Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré está com diversas oportunidades de emprego abertas nesta semana, com destaque para 10 vagas na função de Conferente de Logística, uma excelente chance para quem busca recolocação no setor.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essas oportunidades e como se candidatar!

