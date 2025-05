PAT Sumaré oferece 12 vagas para operador de empilhadeira com início imediato O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré está com 12 vagas abertas para... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 09h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré está com 12 vagas abertas para Operador de Empilhadeira nesta terça-feira (13). As vagas são para início imediato e representam uma excelente oportunidade para quem busca colocação no mercado com carteira assinada.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como se candidatar!

Leia Mais em Portal Veloz:

40ª Festa das Nações começa nesta quarta (14) no Engenho Central em Piracicaba

Sumaré integra primeiro Centro de Inteligência da RMC voltado à Segurança Pública

Secretarias de Sumaré se reúnem com entidades para organizar o Arraiá na Praça