PAT Sumaré oferece mais de 250 vagas de emprego nesta segunda (30); destaque para área de logística O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré inicia a semana com excelentes oportunidades... Portal Veloz|Do R7 30/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 30/06/2025 - 09h36 )

Portal Veloz

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré inicia a semana com excelentes oportunidades para quem está em busca de uma colocação no mercado. Ao todo, são mais de 250 vagas abertas em diferentes áreas de atuação, com destaque para o cargo de auxiliar de logística, que lidera a lista com 200 vagas disponíveis.

