PAT Sumaré oferece mais de 80 vagas nesta segunda-feira; destaque para áreas de limpeza e vendas

A Prefeitura de Sumaré, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), está com diversas oportunidades de emprego abertas nesta segunda-feira (7). As vagas são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. O destaque são as áreas de limpeza e serviços gerais, que somam 40 vagas para servente de limpeza e chefe de serviço de limpeza.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as oportunidades disponíveis e como se candidatar!

