PAT Sumaré promove atendimento para jovens e estudantes em parceria com CIEE
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)... Portal Veloz|Do R7 21/05/2025 - 10h56

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) estará presente no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré na próxima quarta-feira (28) com atendimento exclusivo para jovens e estudantes. A ação acontecerá das 9h às 16h, na sede do PAT, localizada na Rua Justino França, 143 – Jardim São Carlos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

