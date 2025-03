PAT Sumaré tem oportunidades para motorista e operador de empilhadeira; confira O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré oferece 52 oportunidades de trabalho nesta... Portal Veloz|Do R7 18/03/2025 - 12h10 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h10 ) twitter

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré oferece 52 oportunidades de trabalho nesta terça-feira (18). A função com maior número de vagas é motorista de ônibus urbano, com 20 oportunidades e exigência de CNH D e experiência de seis meses. Há também oportunidade para auxiliar administrativo para PCD (Pessoas com Deficiência).

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as vagas disponíveis!

