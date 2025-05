PAT Sumaré tem vagas com salários de até R$3.500 nesta quarta-feira (14) Foto: Prefeitura de Santa BárbaraO Posto de Atendimento ao Trabalhador de Sumaré está com vagas... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 12h25 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h25 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa BárbaraO Posto de Atendimento ao Trabalhador de Sumaré está com vagas em aberto em diversas áreas nesta quarta-feira (14). Os salários variam de R$1.700 a R$3.500, de acordo com o nível de escolaridade. Dentre as oportunidades, há vagas para manobrista, atendente de lanchonete (inclusive para pessoas com deficiência), motorista de caminhão, engenheiro de organização industrial, entre outros.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre como se candidatar!

