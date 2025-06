Pátio Ferroviário: complexo da Campinas Innovation Week será estação do Trem Intercidades e Hub de Inovação; saiba mais Foto: Prefeitura de CampinasO Campinas Innovation Week começa nesta segunda-feira, 9 de junho, no Prédio... Portal Veloz|Do R7 08/06/2025 - 12h16 (Atualizado em 08/06/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CampinasO Campinas Innovation Week começa nesta segunda-feira, 9 de junho, no Prédio do Relógio, um dos ícones históricos da cidade e hoje símbolo da revitalização do Centro de Campinas. O espaço, que faz parte do antigo Pátio Ferroviário da Companhia Mogiana, foi transformado em um polo de inovação, mobilidade e desenvolvimento urbano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre o evento!

Leia Mais em Portal Veloz:

Câmara de Limeira tem quatro projetos pautados para a próxima sessão ordinária

Só Cacareco estará na região do Jd. Aeroporto na próxima semana em Limeira

Sumaré antecipa ações de proteção a pessoas em vulnerabilidade para enfrentar o frio