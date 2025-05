Paulínia Winner Mall Shopping recebe festival Churras Beer neste fim de semana O Paulínia Winner Mall Shopping vai receber a primeira edição do festival Churras Beer, neste sábado (10) e domingo (11),... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 09h27 ) twitter

O Paulínia Winner Mall Shopping vai receber a primeira edição do festival Churras & Beer, neste sábado (10) e domingo (11), a partir das 12 horas, no estacionamento do empreendimento. O evento reúne o melhor da gastronomia, música ao vivo e traz entretenimento para toda a família. Serão oito horas de open churrasco premium e open bar à vontade para os amantes de carne e cerveja. Os ingressos ainda estão à venda pelo site Byma.

Não perca essa oportunidade incrível de aproveitar um fim de semana repleto de sabor e diversão! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

