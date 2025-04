Paulistão Sicredi encerra edição 2025 com recorde histórico de público e audiência Créditos: Mauro Horita O maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, o Paulistão Sicredi, atingiu... Portal Veloz|Do R7 01/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 08h06 ) twitter

SP - 27/03/2025 - Corinthians x Palmeiras, final do Paulistão, na Neo Química Arena . Foto: Mauro Horita

Créditos: Mauro Horita O maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, o Paulistão Sicredi, atingiu novos patamares em 2025. Na última quinta-feira (27), o Corinthians conquistou o título ao empatar com o Palmeiras sem gols, na final realizada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Fora de campo, o Sicredi, detentor dos naming rights desde 2019, destacou-se com ativações estratégicas que fortaleceram ainda mais o vínculo da marca com o público.

