Pavimentação da COR-283 é entregue com presença do governador e autoridades municipais Foto: Prefeitura de CordeirópolisEstrada foi revitalizada por meio de um convênio do município com o... Portal Veloz|Do R7 23/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 08h17 )

Foto: Prefeitura de CordeirópolisEstrada foi revitalizada por meio de um convênio do município com o Estado A pavimentação da estrada vicinal COR-283, que liga Cordeirópolis a Araras, foi entregue nesta terça-feira (22). O governador Tarcísio de Freitas participou da entrega, ao lado da prefeita Cristina Saad e do vice-prefeito Anderson Hespanhol Pique, entre outras autoridades municipais e regionais. A obra beneficia uma população de mais de 155 mil pessoas.

