Pedágios nas rodovias concedidas de SP terão reajuste de até 5,37% em julho; veja valores
Portal Veloz|Do R7
27/06/2025 - 12h18 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h18 )

Foto: Governo de SPA Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) publicou nesta terça-feira (24), no Diário Oficial do Estado, as novas tarifas de pedágio que serão aplicadas nas rodovias estaduais concedidas em 2025, com base na Deliberação nº 258 da Agência.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes sobre os reajustes!

