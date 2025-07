Pedido de abertura de processo de cassação do prefeito de Sorocaba é rejeitado na Câmara Fotos: Câmara de SorocabaO pedido de abertura de processo de cassação do prefeito de Sorocaba,... Portal Veloz|Do R7 04/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 09h57 ) twitter

Agnaldo Pereira

Fotos: Câmara de SorocabaO pedido de abertura de processo de cassação do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, formulado pelo advogado, ex-vereador e ex-prefeito José Crespo, foi lido na Câmara Municipal, logo após a abertura da 40ª Sessão Ordinária, na manhã desta quinta-feira, 3. O pedido está fundamentado no Decreto nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, bem como na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Casa.

