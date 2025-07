Pedro sai do banco e garante vitória do Flamengo sobre Fluminense Adriano Fontes/Flamengo Após uma semana conturbada, o atacante Pedro mudou a história do clássico carioca Fla... Portal Veloz|Do R7 21/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 07h57 ) twitter

Adriano Fontes/Flamengo Após uma semana conturbada, o atacante Pedro mudou a história do clássico carioca Fla x Flu na noite deste domingo (20) ao marcar o gol da vitória rubro-negra, aos 39 minutos do segundo tempo, 18 minutos após deixar o banco de reservas. Com o triunfo na 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue firme na briga pelo título. Está em segundo lugar, com 30 pontos, a apenas três de alcançar o líder Cruzeiro.

