Pequenas por fora, gigantes por dentro: a importância da qualidade nas peças de vedação automotiva

Juntas e retentores são peças fundamentais para o bom desempenho do motor — e a escolha certa faz toda a diferença.

Juntas e retentores são peças fundamentais para o bom desempenho do motor — e a escolha certa faz toda a diferença. Quando se fala em manutenção automotiva, os primeiros itens que costumam vir à mente são os mais conhecidos: óleo, filtros e velas. No entanto, há componentes menos visíveis, mas igualmente essenciais e que muitas vezes passam despercebidos, como as juntas, retentores e parafusos de cabeçote.

