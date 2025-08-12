Pequenas por fora, gigantes por dentro: a importância da qualidade nas peças de vedação automotiva Juntas e retentores são peças fundamentais para o bom desempenho do motor — e a... Portal Veloz|Do R7 12/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h58 ) twitter

Juntas e retentores são peças fundamentais para o bom desempenho do motor — e a escolha certa faz toda a diferença. Quando se fala em manutenção automotiva, os primeiros itens que costumam vir à mente são os mais conhecidos: óleo, filtros e velas. No entanto, há componentes menos visíveis, mas igualmente essenciais e que muitas vezes passam despercebidos, como as juntas, retentores e parafusos de cabeçote.

Para saber mais sobre a importância da qualidade nas peças de vedação automotiva, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

