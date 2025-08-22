Perdas de água tratada e impacto aos cofres públicos levam vereador a cobrar transparência do DAE em Americana
Foto: Prefeitura de AmericanaO vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara...
Foto: Prefeitura de AmericanaO vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana, solicitando informações e providências do Departamento de Água e Esgoto (DAE) sobre perdas de água tratada na rede pública de abastecimento.
Foto: Prefeitura de AmericanaO vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana, solicitando informações e providências do Departamento de Água e Esgoto (DAE) sobre perdas de água tratada na rede pública de abastecimento.
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: