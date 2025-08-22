Logo R7.com
Perdas de água tratada e impacto aos cofres públicos levam vereador a cobrar transparência do DAE em Americana

Portal Veloz|Do R7

Foto: Prefeitura de AmericanaO vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana, solicitando informações e providências do Departamento de Água e Esgoto (DAE) sobre perdas de água tratada na rede pública de abastecimento.

