Perícia indica que empresário pode ter morrido por asfixia no autódromo de Interlagos Reprodução/FacebookA polícia investiga a morte do empresário Adalberto Junior, encontrado sem vida em uma área...

Reprodução/FacebookA polícia investiga a morte do empresário Adalberto Junior, encontrado sem vida em uma área em obras no autódromo de Interlagos. O corpo estava sem calças e sem calçados. Imagens de câmeras e dados de geolocalização do celular do empresário estão sendo analisados para reconstruir seus últimos passos. Durante um evento de motociclismo, Adalberto consumiu álcool e maconha, de acordo com um amigo. O caso, que continua cercado de mistérios, inclui a possibilidade de morte por asfixia, com o corpo sendo movido para o local. A câmera que ficava acoplada ao capacete de Adalberto ainda não foi encontrada e pode ajudar nas investigações.

