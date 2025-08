Período reprodutivo de escorpiões exige cuidados especiais; saiba o que fazer em caso de acidentes Os meses de agosto e setembro marcam a temporada de reprodução dos escorpiões e, com... Portal Veloz|Do R7 02/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 02/08/2025 - 08h17 ) twitter

Portal Veloz

Os meses de agosto e setembro marcam a temporada de reprodução dos escorpiões e, com ela, cresce o alerta para a população. Adaptados tanto a áreas rurais quanto urbanas, esses animais encontram nos ambientes domésticos locais ideais para se abrigar. No Brasil, há milhares de espécies, mas as mais perigosas são o escorpião-amarelo, que predomina no Sudeste e Centro-Oeste e já foi responsável por registros de óbitos, especialmente em crianças; e o escorpião-preto-da-Amazônia, comum no Norte, mas também encontrado no Centro-Oeste, que pode chegar a 9 centímetros de comprimento.

