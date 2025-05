Perseguição de Indaiatuba até SP termina em capotamento e prisão de trio suspeito de planejar roubos em farmácias Uma perseguição policial que se estendeu por 107 quilômetros terminou com o capotamento de um... Portal Veloz|Do R7 22/05/2025 - 09h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 09h16 ) twitter

Uma perseguição policial que se estendeu por 107 quilômetros terminou com o capotamento de um veículo e a prisão de três suspeitos na manhã desta quinta-feira (22), em São Paulo. A ação teve início em Indaiatuba (SP) e só terminou no bairro de Pirituba, na zona noroeste da capital paulista. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) de Indaiatuba, o trio foi flagrado em atitude suspeita a bordo de um Ford EcoSport, próximo a uma farmácia no centro da cidade. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em alta velocidade, dando início a uma perseguição que atravessou duas rodovias: a SP-075 (Santos Dumont) e a SP-348 (Bandeirantes).

Para mais detalhes sobre essa ocorrência impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

