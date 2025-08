Perseguição termina com prisão por tráfico de drogas em Arthur Nogueira A ação teve início na Rodovia Engenheiro João Toselo (SP-147) Uma perseguição policial envolvendo o... Portal Veloz|Do R7 05/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h57 ) twitter

A ação teve início na Rodovia Engenheiro João Toselo (SP-147) Uma perseguição policial envolvendo o TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) terminou com a prisão de um homem por tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (04), no município de Arthur Nogueira. A ação teve início na Rodovia Engenheiro João Toselo (SP-147), quando a equipe tentou abordar um veículo VW/Gol branco, com placas de Engenheiro Coelho, que trafegava em alta velocidade.

