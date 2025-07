Personal trainer leva 45 pontos no rosto ao defender mulheres de assédio em bar de Águas de Lindóia (SP) O governador Geraldo Alckmin entrega 47 Viaturas da Polícia Civil para as seccionais de: Limeira... Portal Veloz|Do R7 08/07/2025 - 18h19 (Atualizado em 08/07/2025 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governador Geraldo Alckmin entrega 47 Viaturas da Polícia Civil para as seccionais de: Limeira (10); Rio Claro (6); São João da Boa Vista (8); Americana(8); Casa Branca (7) e Piracicaba (8) na cidade de Leme.Data: 11/03/2015. Local: Leme/SP. Foto: Diogo Moreira/A2 FOTOGRAFIA Diogo Moreira

Um personal trainer de 32 anos foi brutalmente agredido com um copo de vidro quebrado ao tentar defender mulheres que estavam sendo assediadas em um bar de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na madrugada do último dia 21 de junho, mas até esta terça-feira (8), o agressor ainda não havia sido identificado ou preso. A Polícia Civil segue investigando o crime.

Para mais detalhes sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Preço dos ovos brancos cai 5% e cebola registra quedas de até 20% na Ceasa Campinas

Prefeitura de Cordeirópolis prorroga prazo para adesão ao Refis até 30 de julho

Moraes é intimado por Justiça dos EUA e AGU vai atuar no processo