Pesquisadores da USP alertam para possível introdução de novo vetor de malária no Brasil Vetor Anopheles stephensi foi detectado em cerca de 14 países, com uma rápida expansão; semelhanças... Portal Veloz|Do R7 25/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 08h18 )

Vetor Anopheles stephensi foi detectado em cerca de 14 países, com uma rápida expansão; semelhanças climáticas entre regiões afetadas e Brasil demonstram que país pode ser afetado.

Para saber mais sobre os riscos e as implicações da introdução desse vetor no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

